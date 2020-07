© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6.5La Fiorentina non graffia mai nell’area nerazzurra, fino al 34’ della ripresa quando respinge un tiro di Lirola.D’AMBROSIO 6C’è ben poco da tenere monitorato dalle sue parti.DE VRIJ 6Si deve arrendere per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Viene sostituito da Ranocchia.GODIN 6La Fiorentina pressa poco.CANDREVA 6Dalle sue parti arrivano pochi cross in area.GAGLIARDINI 6Quando c’è da mettere sostanza in mezzo al campo, non si tira indietro.BARELLA 6.5Prova a mangiarsi ogni portatore di palla viola. Ammonito, salterà il Genoa.YOUNG 5L’inglese non gioca bene. Cala soprattutto nella ripresa.ERIKSEN 6Insidioso nei calci piazzati quando getta qualche pallone nell’area della Fiorentina.LUKAKU 5.5Colpisce un palo, ma si mangia un gol.SANCHEZ 6Meno peperino del solito.RANOCCHIA 6In campo senza timori per sostituire de Vrij.BASTONI 6Sostituisce degnamente D’Ambrosio.MOSES 6Appena entra, si fa vedere nell’area avversaria.LAUTARO MARTINEZ 6Prova a fare qualcosa in più rispetto a Lukaku.CONTE 6L’Inter ci prova, ma non trova il gol.TERRACCIANO 8Migliore in campo. Dice due volte di no a Lukaku e devia in angolo un bel tiro di Barella.MILENKOVIC 6.5Dalle sue parti Young è più presente, ma lui non ha problemi a contrastarlo.PEZZELLA 6.5I palloni di testa sono tutti suoi. Governa bene la difesa viola.CACERES 6Ha ancora la «garra» dei vecchi tempi.VENUTI 5.5Non dà il contributo che dovrebbe,.DUNCAN 6Contro la sua ex squadra gioca con personalità.BADELJ 5.5Fa girare poco il pallone. Poche idee.CASTROVILLI 6A centrocampo Beppe Iachini non rinuncia soltanto a lui.DALBERT 6Qualche chiusura interessante in fase difensiva.CUTRONE 5.5Nel suo ex stadio, ma sponda rossonera, si vede poco.RIBERY 6Prova a scardinare la retroguardia interista.LIROLA 6Fa una partita di sacrificio.GHEZZAL 6Dice la sua in mediana.KOUAME 5.5Partecipa poco alle manovre offensive della Fiorentina.IACHINI 6Guadagna un punto a San Siro può ritendersi soddisfatto.