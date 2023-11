Sabato 4 Novembre 2023, 06:56 - Ultimo aggiornamento: 06:57

La Lazio perde 1-0 a Bologna, le pagelle.

PROVEDEL 6

LAZZARI 6

PATRIC 5

ROMAGNOLI 5

MARUSIC 6

GUENDOUZI 5

Cosa deve fare questo portiere quando gli avversari si presentano davanti a lui completamente soli? E accade troppo spesso in questa stagione.Ferguson lo buca senza problemi.Parte a ripetizione sulla fascia destra perché Saelemaekers non rappresenta un pericolo. Azzarda qualche lancione a se stesso, palla avanti e via in velocità, ma Lykogiannis lo aspetta al varco. Sua la palla per la traversa di Castellanos. Vivo anche nella ripresa.Un colpo di testa per liberare l'area diventa un assist per Zirkzee che resta talmente sorpreso da sbagliare completamente la conclusione. Nell'intervallo si addormenta e si presenta in campo senza l'attenzione necessaria.Completamente sorpreso da Zirkzee sull'assist a Ferguson. Come Patric, è rientrato in campo senza la concentrazione giusta e resta coinvolto in un altro gol subito dalla Lazio.Si sta specializzando nella marcatura dell'esterno destro di piede sinistro: dopo Berardi a Reggio Emilia, annienta anche Orsolini a Bologna. Esce dopo il gol dell'1-0: c'è la sensazione che tenga in gioco Ferguson.

Capelli al vento sembra sempre al centro del gioco, in realtà fa tanta confusione. Su di lui un fallo evidente nel primo tempo non punito da La Penna: stava andando verso la porta.

Bologna-Lazio 1-0, biancocelesti crollano ancora al Dall'Ara e frenano la rincorsa al quarto posto

ROVELLA 5

LUIS ALBERTO 5

FELIPE 5

CASTELLANOS 5

Come aveva fatto Italiano con Bonaventura, anche Thiago Motta gli dedica una marcatura speciale con Ferguson. Lui ha poca vitalità e Sarri non se ne accorge tenendolo in campo fino all'ultimo.Lo soffocano in tutte le zone del campo: si capisce che Thiago Motta ha chiesto la massima attenzione sulla spagnolo, a cui tagliano anche le linee di passaggio. Con questa, è arrivato alla partita numero trentatré in serie A consecutiva. Energie finite.Grande pressing in avvio, poi cala la sua intensità e in fase offensiva non incide mai.

Al 5' colpisce in pieno la traversa da due passi e l'arbitro fischia un fallo misterioso. Se avesse segnato si sarebbe scatenato l'inferno. Al 18' un'altra grande occasione, in mischia, ma la conclusione è fuori misura: che abbia una grande tecnica non ci sono dubbi, ma per ora lascia perplessi il suo feeling con il gol.

PEDRO 5

PELLEGRINI 5

ZACCAGNI 5,5

IMMOBILE 5

ISAKSEN NG

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scelto al posto di Zaccagni, se la vede con Posch sulla fascia sinistra da dove rientra sul destro. Un grande lavoro, ma senza conclusioni.Sostituisce Marusic e deve dedicarsi a Orsolini su cui entra subito a vuoto. Nel finale insulta il suo avversario a terra.Punta subito Posch poi si estranea dalla lotta e riemerge solo per conquistarsi il solito giallo di cui non può fare a meno.Entra e gira a vuoto in perfetta sintonia con la squadra.KAMADA NG