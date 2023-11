Bologna-Lazio, ultimissime di formazione: dubbio Romagnoli, Immobile torna titolare. Motta ritrova Beukema

Si avvicina il fischio d'inizio di Bologna-Lazio. La sfida di stasera alle 20:45 aprirà l'11esima giornata di Serie A, dando la possibilità ai biancocelesti di ritrovarsi momentaneamente al quarto posto in classifica in attesa delle altre gare. Sarri lo ha ribadito alla sua squadra in vista però di una trasferta molto complicata. Finora infatti da quando il Comandante è arrivato nella Capitale non è mai riuscito a vincere al Dall'Ara, tra l'altro senza nemmeno mai segnare. Per questo non saranno ammessi cali di concentrazione.

Bologna-Lazio: quando e dove vederla, probabili formazioni, arbitro e classifica arrivati all'11esima giornata

Immobile verso il rientro dal 1'. Romagnoli a rischio

In vista del match di stasera è prevista almeno una novità in casa Lazio rispetto a quanto visto con la Fiorentina. Non tra i pali, dove ci sarà il solito Provedel. In difesa dovrebbe essere riproposto il quartetto con Lazzari e Marusic sulle fasce e Patric con Romagnoli in mezzo, anche se quest'ultimo, sempre in campo finora, potrebbe riposare un turno lasciando spazio a Gila visto l'infortunio di Casale. A centrocampo Rovella è favorito su Cataldi in cabina di regia, così come Guendouzi su Vecino e Kamada, mentre per Luis Alberto sono previsti gli straordinari. Davanti ci sarà il cambio principale, ovvero Immobile per Castellanos, mentre Felipe Anderson e Zaccagni restano in pole per agire ai suoi lati, anche se Pedro freme per una chance.

Bologna, Beukema pronto. Davanti tutto su Zirkzee

In casa Bologna invece ci sono stati due rientri importanti in difesa come quelli di Lucumì e Beukema, con quest'ultimo destinato a una maglia accanto a Calafiori nel quartetto completato da Posch e Lykogiannis, tutti davanti a Skorupski ovviamente. I due centrocampisti che faranno da schermo davanti alla retroguardia saranno Freuler e Aebischer. Sulla linea dei trequartisti verranno confermati Orsolini, Ferguson e Saelemaekers, mentre davanti Motta come al solito si affiderà alla classe di Zirkzee.

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Motta.

Indisponibili: Soumaoro, El Azzouzi, De Silvestri.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Casale.

Diffidati: -

Squalificati: -