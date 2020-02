© RIPRODUZIONE RISERVATA

BERGAMO Pellegrini fiacco, Mkhitaryan dura poco. Dzeko bomber isolato. Difesa distratta.Benissimo quando si trova a tu per tu con Gomez, decisamente rivedibile sui tempi delle uscite.Diligente, specie in avvio, quando l’Atalanta porta spesso il pallone dalla sua parte: l’unica occasione del primo tempo viene concessa proprio su quel lato. Finisce nell’elenco dei confusi sulla rete di Pasalic. Fa qualcosa in fase offensiva.Gli tocca Zapata e non gliela fa mai vedere. Pasalic lo fulmina in pochi secondi. Una distrazione fatale.Si rivede il comandante, che non ha punti di riferimento precisi da marcare. Assente, lui che è una colonna, sulla spizzata decisiva di Djimsiti per Palomino.Si trova spesso uno (lui) contro due (Ilicic e Hateboer), trova il tempo di rendersi utile in fase offensiva, con qualche giocata dentro l’area avversaria. Si perde Palomino nell’azione del pareggio.Tiene d’occhio Gomez, compito non troppo ludico. Il primo tempo è buono, la ripresa comincia in salita ed esce quasi subito.Sgambetta come ai vecchi tempi e, come spesso gli capita, si perde sull’ultima idea. Brillante, ma poco efficace negli ultimi metri.Iniziative di fino, di tanto in tanto, pensa molto a fare legna là in mezzo, contro gli indemoniati dell’Atalanta che corrono a cento all’ora. Gestisce male il pallone da cui nasce la rete di Pasalic. Un po’ fiacco.Si impegna e corre come una mezz’ala (che non è), manca la giocata da attaccante-trequartista (qual è). Evapora nella ripresa.Cerca, senza troppo riuscirci, di dare una mano a Spinazzola; il suo miglior numero finisce con un tiro sull’esterno della porta di Gollini. Dà poco in generale.Quarantacinque minuti vissuti in solitaria, con rare occasioni e con tanta fatica pure nella gestione del pallone, trova la gloria poco prima della fine del primo tempo, bucando Palomino e Gollini. Continua a restare troppo isolato anche quando la Roma ha bisogno di recuperare.Entra male, non salta mai l’uomo. Certo, non è lui il responsabile.Cerca di fare legna, servirebbe qualche idea in più.Si muove bene, con personalità.Opta per la qualità e il palleggio contro l’aggressività, senza sbilanciare la squadra, che perde per due leggerezze difensive. Nel momento clou, i cambi non lo aiutano. La Champions si allontana.Molto fiscale, sbaglia poco.