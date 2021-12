Ounas rapinato sotto casa a Napoli, paura per l'attaccante dopo l'allenamento

Tanta paura per Adam Ounas rapinato davanti casa a Posillipo a Napoli. I malviventi avrebbero aspettato il giocatore sotto la sua abitazione verso ora di pranzo, alle 13.30, in una strada del quartiere collinare.L'algerino era appena rientrato dall'allenamento di Castel Volturno ed era pronto per partire con la squadra per Milano, in vista della gara di domani sera con il Milan per la quale è stato convocato.

APPROFONDIMENTI FOTO Napoli, rapinato il bomber Milik dopo il successo con il... SERIE A Napoli, Spalletti non cerca alibi: «Faremo bene anche...

I rapinatori lo hanno atteso nel garage del condominio e gli avrebbero portato via soldi, orologio e catenina. Ounas ha sporto denuncia per poi andare in questura in Questura per essere sentito dagli inquirenti. Ancora non è stato deciso se Ounas riuscirà a partire con la squadra o la raggiungerà nel capoluogo lombardo successivamente.