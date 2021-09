Roma, Fienga: «Se collaboriamo con la nuova amministrazione, progetto stadio approvabile in un anno»

Martedì 14 Settembre 2021, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 13:43

È tornato a parlare sul progetto del nuovo stadio della capitale Guido Fienga, Ceo della Roma, che da quando ha sposato la causa giallorossa si è posto in prima linea per la costruzione di una nuova struttura che valorizzi lo sport non solo romano ma anche nazionale. E ha parlato di quello che potrebbe essere l'immediato futuro del progetto, ancora in fase embrionale, e le cui sorti dipenderanno soprattutto dalla nuova amministrazione e dall'unione di intenti che ci sarà con essa.

Le parole di Fienga

«Se cominciano a lavorare con la nuova Giunta subito dopo le elezioni, il progetto per il nuovo stadio si può approvare entro un anno - dice Fienga speranzoso, in attesa delle elezioni comunali in programma il 3 e 4 ottobre prossimi -. Seguiamo con interesse la campagna elettorale, desiderosi di conoscere le idee dei candidati in merito al progetto dello stadio», aggiunge, manifestando grande attesa per il nuovo sindaco, «chiunque esso sia» e di capire i tempi per l'approvazione «di un progetto così ambizioso e importante».

