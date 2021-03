Dalla Champions alla F1: ecco Now, lo streaming di Sky cambia immagine e sbarca su Fire Tv

Now Tv, il servizio in streaming di Sky, cambia identità. E nome: arriva Now con cui gli utenti possono unirsi al servizio in streaming di Sky per godere dei film più amati e delle serie tv, degli show più popolari, delle produzioni Sky Original e dei grandi eventi sportivi sia dal vivo che on demand. Un’identità dall’elegante gamma di colore verde che utilizza l’illuminazione grafica sulla “O” al centro del logo e apre un nuovo varco verso il mondo dell’intrattenimento di Now, nel cuore del brand. La rinnovata identità si riflette anche nel carattere e nella personalità del brand, che cambia posizionamento e accoglie gli appassionati di intrattenimento come componenti di una grande community. Il rebranding del servizio, guidato dal Regno Unito, ha preso ìil via oggi in contemporanea, oltre che nel Regno Unito, anche in Italia e in Irlanda.

Il cambio di loro e nome non è l'unica novità. A partire da oggi infatti diventa ancora più facile accedere ai contenuti del servizio in streaming. L’app di Now è infatti da oggi disponibile anche su vari dispositivi Fire Tv di Amazon, in particolare Fire Tv Stick, Fire Tv Stick Lite e Fire Tv Stick 4K. Grazie all’integrazione di Alexa nei dispositivi Fire Tv Stick, i clienti possono trovare Now semplicemente attraverso la propria voce, pronunciando “Alexa, apri Now” o utilizzando lo spazio di ricerca. Oltre ai dispositivi Fire Tv di Amazon, Now è accessibile da smartphone, tablet, PC/Mac, smart tv, game console e dispositivi tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA