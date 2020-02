​Now Tv, lo sport targato Sky a misura di “come sei tu”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è il claim della nuova campagna di comunicazione di Now Tv, il servizio in. Online e on air da oggi, rappresenta un vero e proprio manifesto di brand per descrivere un nuovo modo di vedere la televisione, quando e dove si desidera, assecondando il proprio modo di essere. A fare da portavoce all’intera campagna di comunicazione firmata dall’agenzia Alkemy è, protagonista delle serie tv Sky OriginalVarietà di scelta grazie all’ampia programmazione di film, serie Tv, show e sport in streaming, con la flessibilità di combinare la propria offerta in base ai gusti personali e la libertà di accedere in pochi click da vari dispositivi e disdire in ogni momento senza impegno. Il video, curato dalla casa di produzione di Alkemy, mostra la testimonial in una sequenza serrata ed eclettica di occasioni quotidiane di fruizione: durante serate con amici, tra una pausa e l’altra di un set cinematografico e addirittura al supermercato, trovando sempre qualcosa di adatto al mood del momento e alle proprie preferenze.Now Tv si presenta quindi come servizio unico nel suo genere con un ricchissimo catalogo di contenuti live e ondemand che spazia dalle Serie Tv di successo, i titoli più premiati, e le produzioni Sky Original come, a un’ampia selezione di oltre 1000 film come il pluripremiato, agli show più amati come, fino ai grandi appuntamenti del calcio e dello sport live.