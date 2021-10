Nations League, Donnarumma: «Spero di non ricevere fischi a San Siro»

Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 17:34

A volte ritornano. Ma non così presto forse. Gigio Donnarumma con la maglia azzurra sul luogo del "delitto": campo Meazza. «Tornare a San Siro? Sono emozionato di tornare. Milano e il Milan sono state una parte importante della mia vita. Spero non ci siano fischi»: lo ha detto il portiere della Nazionale in conferenza stampa dal ritiro di Appiano Gentile, a due giorni dalla semifinale di Nations League a San Siro contro la Spagna. Donnarumma esclude ci siano ripercussioni in Nazionale dopo le presenze discontinue col Psg. «Non c'è nessun problema. Sono a Parigi per giocare - spiega - è normale ci siano queste cose all'inizio. Ma sono sicuro che andrà tutto alla grande. A Parigi sono contento, vado avanti per la mia strada e sono sicuro si risolverà tutto».