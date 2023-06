Mercato, gli affari di oggi: il Bayern fa sul serio per Kim. Ausilio è tornato da Londra, il Milan su Romero

Grandi manovre a Napoli, con Giuntoli sempre tentato dalla Juve e Kim dal Bayern Monaco (che ha superato lo United). Il difensore ha una clausola da 58 milioni e in caso di cessione sarebbe una plusvalenza monstre per De Laurentiis, appena un anno dopo averlo ingaggiato. Galtier è balzato in pole per sostituire Spalletti in panchina, ufficiale il riscatto di Simeone dal Verona, entro i termini stabiliti. Nei prossimi giorni possibile appuntamento per il prossimo rinnovo di contratto di Osimhen.

Calciomercato ultime notizie oggi: Il Napoli annuncia il riscatto di Simeone. Mbappé: «Voglio restare al Psg». Atalanta, ufficiale la cessione di Lammers

La priorità della Juve invece in questo momento è tagliare circa 100/120 milioni, per rientrare anche dai mancati ricavi della prossima Champions.

Si tratta con il Tottenham, che chiede uno sconto per il riscatto di Kulusevski rispetto ai 35 milioni previsti, occhio all’inserimento del Newcastle sullo svedese. Per abbassare il monte ingaggi e ringiovanire la rosa la dirigenza non sembra intenzionata a rinnovare Cuadrado e Alex Sandro. Nel mirino Vasquez e Odriozola, piace sempre Zaniolo, che si proverà a inserire in uno scambio di prestiti, con McKennie potrebbe essere un profilo gradito.

Intrigo Frattesi con il Sassuolo, che fa il prezzo e che ha diversi club alla finestra. L’Inter prova a giocare d’anticipo, ma prima serve una cessione. Ausilio è tornato da Londra dopo aver approfondito i discorsi con il Chelsea per gli eventuali prestiti di Lukaku e Koulibaly. Mentre il Newcastle fa sul serio per Barella, ma serviranno ben più di 50 milioni per convincere Zhang. Brozovic è tentato dall’Arabia Saudita, mentre piace il classe ’97 Adarabioyo.

Il Milan in attacco pensa a Luka Romero della Lazio, in scadenza a giugno, ma non molla Marcus Thuram, anche se le richieste sono elevate. Respinti gli assalti per Tonali, nel mirino della nuova dirigenza Kamada e Chukwueze, mentre il Monza potrebbe essere ceduto al magnate greco Marinakis.