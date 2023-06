Spalletti, gli ultras del Napoli gli «regalano» il volante della Panda e il cd di Pino Daniele rubati

È stato un incredibile siparietto quello avvenuto nella sala stampa del centro sportivo del Napoli a Castel Volturno. Luciano Spalletti, infatti, ha ricevuto in “regalo” dagli ultras azzurri il volante della Panda che gli fu rubata nel 2021. Un gesto ironico da parte dei tifosi del Napoli che hanno voluto ringraziare l'allenatore per il titolo conquistato alla guida della squadra aggiungendo nel pacco regalo anche i cd di Pino Daniele, che erano ulteriore parte della refurtiva dei fatti del 2021. Il tutto è stato accompagnato da una lettera di "scuse" per gli attriti passati e uno striscione esposto in sala stampa.

Napoli, festa scudetto al Maradona: Di Lorenzo alza la coppa. Spalletti si commuove: «Non è facile dire addio»

Spalletti ha accolto il gesto con grande ilarità e al termine della consegna ha ringraziato e abbracciato tutti i tifosi presenti.