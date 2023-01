Napoli-Juventus, tifoso scommette in una schedina 350 euro sul 5-1 e ne vince 36.750

C'era solo un modo per un tifoso del Napoli di rendere la vittoria contro la Juventus ancor più indimenticabile. Ed era scommettere (e indovinare) il risultato esatto in una schedina. Ed è successo non a uno ma a ben due appassionati: il bravo e fortunato scommettitore che ha creduto nell’inaspettato successo dei partenopei, ha infatti puntato 350 euro, presso l’agenzia Goldbet di via Castelgandolfo 99 a Roma, proprio sulla vittoria per 5-1 del Napoli sulla Juventus. La giocata - riporta Agimeg - ha fruttato una super vincita di 36.750 euro.

Una sconfitta del genere per i bianconeri non accadeva da circa 30 anni in campionato ed era quindi difficilissima da ipotizzare soprattutto nelle proporzioni del risultato. È andata molto bene anche ad un altro scommettitore che, presso una agenzia Eurobet di Via Padula 83-87 a Casoria (Napoli), ha puntato 100 euro sulla larga vittoria del Napoli, mettendosi in tasca 12.500 euro.