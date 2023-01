Napoli-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La 18ª giornata di Serie A si apre con Napoli-Juventus. Alle ore 20.45, al Maradona, sarà scontro di vertice tra gli azzurri, primi a 44 punti, e i bianconeri, secondi a 37. La squadra di Luciano Spalletti è al pieno delle sue forze, a ranghi completi. Si è laureata campione d'inverno con due turni d'anticipo, e in questa annata vanta un bilancio infallibile: 14 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta (1-0 contro l'Inter lo scorso 4 gennaio). Gli uomini di Massimiliano Allegri (prossimo alla panchina numero 450 in Serie A) sono reduci da otto vittorie consecutive senza subire reti; è solo la quarta volta nella storia del campionato che affrontano i partenopei con almeno sette punti in meno in classifica (l'ultima nel 2011). Spalletti si affiderà ai suoi uomini chiave, con Raspadori pronto a subentrare a partita in corso, e Simeone che scalpita per tornare a segnare ai bianconeri (la sua seconda vittima preferita dopo la Lazio). Allegri, privo di Kaio Jorge, Pogba, Bonucci, Cuadrado, Vlahovic e De Sciglio, valuta se far partire Chiesa dal 1' ma il favorito resta McKennie.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore: Allegri.

Dove vedere Napoli-Juventus in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it