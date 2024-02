De Laurentiis: «Il calcio è malato, deve essere gratis per tutti. I campionati non sono produttivi»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in occasione del 'Business of Football Summit' organizzato a Londra dal Financial Times, soffermandosi sulla crisi del calcio. Il patron del club azzurro ha toccato diversi temi.

Le parole di De Laurentiis

«Il calcio è malato, perché l'economia del calcio è malata. Perché campionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario. I campionato non sono abbastanza produttivi. La Uefa sulle competizioni dice 'quest'anno in Champions League stanziamo 2,4 miliardi di euro, in Europa League più di 500 milioni e nella Conference League più di 238 milioni'. Lo capisco, ma se tutte le squadre sono indebitate vuol dire che queste somma di denaro non è sufficiente. Quindi non è questo un calcio sostenibile e con le squadre giochiamo anche tante gare. Così butti tutto all'aria. finisci per non attrarre più il pubblico».

De Laurentiis è stato poi intervistato dal giornalista James Fontanella-Khan e si è espresso così sul momento che sta vivendo il calcio: «Deve essere gratis per tutti.