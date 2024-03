Napoli-Juventus: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Il Maradona is veste a festa in occasione di Napoli-Juventus che va in scena questa sera. Tutto sold out per l'occasione, i tifosi azzurri sono pronti a riempire lo stadio e a spingere i propri calciatori in una partita importante. Il match con i bianconeri ha sempre un sapore speciale per i campani che non stanno vivendo il loro miglior momento di forma. Dopo la Serie A vinta lo scorso anno, gli azzurri speravano di poter essere di nuovo competitivi per il titolo e invece si ritrovano a lottare per ottenere un posto nelle coppe europee.

Napoli-Juventus, che atmosfera al Maradona: nuovo sold out. Attesi in 50mila domani sera