Infortunio Berardi, c'è la rottura del Tendine d'Achille: quando torna e quante partite salta

I timori iniziali si sono trasformati in vero e proprio sconforto dopo l'ufficialità: Domenico Berardi ha subito la rottura del Tendine d'Achille. L'attaccante si era accasciato al 60' di Verona-Sassuolo ed è stato costretto al cambio. Il numero 10 era tornato proprio in questi giorni dopo l'operazione al menisco, anticipata per cercare di arrivare al meglio all'Europeo che si terrà in estate. Dopo essere caduto a terra, Domenico ha chiesto subito il cambio con i compagni che sono corsi in suo aiuto così come alcuni avversari.

Come sta Berardi e quante partite salta

L'infortunio è molto importante per Berardi che ha concluso la stagione in anticipo. Da qui a giugno, quindi, l'esterno d'attacco salterà le ultime 11 partite in programma e di conseguenza anche il campionato europeo previsto per l'estate.

Uno scherzo del destino che, però, è stato piuttosto cattivo con il numero 10 neroverde. Questo, infatti tornerà molto probabilmente tra novembre e gennaio del prossimo anno, basandosi anche su quanto successo a Spinazzola che, dopo essersi infortunato a luglio 2021, è tornato con la Roma solo ad aprile 2022.