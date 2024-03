Napoli, ecco la notte magica: Raspadori piega la Juventus nel finale. Gli azzurri vincono 2-1 e si rilanciano

Esulta il Napoli che non fallisce l’ultima chance di iscriversi con determinazione alla corsa europea. Gli azzurri si regalano una notte magica al Maradona piegando la rivale di sempre, la Juventus, al termine di una partita infinita.

Napoli-Juventus, l'arbitro ammonisce Vlahovic per "fallo di squadra": il serbo era diffidato, la scelta dubbia di Mariani

Napoli-Juventus 2-1: il racconto della partita

Decisivo il guizzo di Raspadori: Jack si esalta contro i bianconeri.

Il 22 aprile fu lui a firmare la vittoria allo Stadium che di fatto consegnò lo scudetto agli azzurri, stavolta firma una rete fondamentale. Il Napoli risale al settimo posto e non è lontana da Atalanta (-3) e Roma (-4), entrambe attese a Fuorigrotta, tornato un fortino pieno di passione. I 50mila cantano a squarciagola per un successo, arrivato al termine di una gara sofferta.

La Juventus mastica amaro: non conquista punti nonostante una delle migliori prestazioni stagionali. Ha l’atteggiamento giusto e nel primo tempo ha tante occasioni per sbloccare il risultato: Vlahovic colpisce un palo e sbaglia le altre due. Il Napoli, invece, trova l’1-0 con Kvaratskhelia che fulmina Szczesny con una conclusione volante. La Juventus riparte all’attacco nella ripresa. Vlahovic ha un’altra buona chance, ma non trova il pari. Allegri non ci sta. Inserisce Yildiz, gioca col tridente e sembra trovare la chiave giusta con Chiesa, bravo a sfruttare l’assist di Alcaraz. Il Napoli non si arrende: Nonge (un po’ troppo ingenuo) atterra Osimhen in area. Il Var richiama Mariani. Il numero 9 azzurro sbaglia il rigore, ma Raspadori è pronto. Il Napoli esulta.