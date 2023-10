Napoli, De Laurentiis irrompe durante la conferenza di Garcia e attacca: «Avete inventato notizie di mercato»

Non sono andate giù le tante voci che hanno animato la sosta in casa Napoli. Nei giorni scorsi all'ipotesi esonero di Rudi Garcia si è aggiunta quella di presunti contatti con Antonio Conte per sostituirlo, che però avrebbe cordialmente rifiutato. Niente di vero, comunque, secondo Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Garcia: «Critiche esagerate e mancanza di rispetto, ora so chi sono i miei nemici. Ma ho la fiducia di De Laurentiis»

Il presidente del Napoli, che già ieri aveva ribadito la fiducia nel proprio tecnico, ha interrotto la conferenza stampa di Rudi Garcia, andata in scena nel primo pomeggio del 20 ottobre, per attaccare i giornalisti in sala.

E lo sfodo del patron parte proprio dalle parole dell'ex allenatore della Roma, che aveva detto di ritenere le critiche nei suoi confronti esagerate e di aver finalmente capito «chi sono gli amici e chi i nemici».

«Il problema non è che lui fa un analisi come a scuola "buoni e cattivi" perché non esistono», ha detto De Laurentiis, «quello che non fa onore a qualcuno di voi e io questo ve lo dico da diciotto anni, è quando uno legge cose di mercato inventate di sana pianta e io rimango sorpreso e spero sempre che le cose cambino. Allora io chiamo il giornalista e gli chiedo: "perché hai scritto questa inesattezza?" E lui: "devo riempire le pagine, non riesco a parlare con nessuno di voi". Ma così non va bene. Serve professionalità».