Napoli, la rivoluzione mancata dopo il no di Conte. Resta Garcia, De Laurentiis tenta l'ultima mossa per evitare il ribaltone

NAPOLI - Una rivoluzione mancata. I tifosi del Napoli speravano di affidare i propositi di rimonta ad Antonio Conte, ma le parole dell'ex allenatore di Juventus e Inter hanno interrotto bruscamente il ribaltone. Preferisce restare in famiglia, la trattativa con De Laurentiis si è arenata ieri dopo diversi colloqui. La stima nei confronti dei campioni d'Italia e l'offerta importante del Napoli non sono bastate a concretizzare il colpo di scena che in città attendevano tutti. Resta Rudi Garcia allora, di fatto sfiduciato pubblicamente dal presidente De Laurentiis martedì alla Luiss, ma sotto contratto fino al 2025. Il tecnico francese ieri è rientrato a Castel Volturno e ha diretto l'allenamento senza undici nazionali in un clima surreale.

Napoli, Conte smentisce i contatti: «Niente di vero. Voglio stare fermo e godermi la famiglia»

Tutti parlavano di Conte, ma alla fine è rimasto lui.

De Laurentiis - dopo il no dell'ex ct - ha deciso per una retromarcia anche abbastanza obbligata per mancanza di alternative convincenti (Tudor è stato congelato). Ha telefonato ai leader del gruppo, in giro per il mondo, ha informato loro della decisione di proseguire con Garcia e ha chiesto a tutti di provare ad invertire la tendenza. Al Training Center di Castel Volturno ci sarà anche lui, il presidente che ha ammesso l'altro giorno di aver sbagliato nella scelta dell'allenatore. Ora parte una sorta di 'commissariamento' per arginare la crisi di risultati dei campioni d'Italia. Basterà? Al campo l'ardua sentenza. Rudi Garcia è confermato, ma la fiducia è ovviamente a tempo. Ha tre partite (Verona, Union Berlino e Milan) per riprendersi il Napoli, altrimenti la rivoluzione sarà obbligatoria. I tifosi, intanto, osservano perplessi: hanno sperato nella sosta per voltare pagina e adesso temono di dover soffrire ancora.