Come da programmi, il Napoli chiude per Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo firmerà nel week end un contratto biennale più opzione da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Svincolato dopo l'esperienza al Tottenham, l'ex Juve ha da subito detto sì al patron De Laurentiis per il fattore Champions: il suo obiettivo era quello di rientrare in Italia per disputare ancora la massima competizione europea.





