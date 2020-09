© RIPRODUZIONE RISERVATA

La trattativaperè ad oltranza. Raggiunto ormai da giorni l’accordo sulla valutazione del belga, che spinge per tornare in Sardegna, i due club restano focalizzati sulle contropartite da inserire nell’affare da 12 milioni complessivi. Tanti i giovani al centro della dibattito e che verranno valutati per chiudere l'operazione entro il gong di lunedì. L'ex giallorosso del resto è in pressing ed è in stretto contatto con, presentato ufficialmente oggi dal presidente. «Ho mandato tanti messaggi a Nainggolan, ma non posso dirvi cosa gli ho scritto. Radja è un grandissimo giocatore e qui lo vogliono sempre, è un idolo del club e anche lui ama Cagliari», le parole del difensore uruguaiano a SkySport.Non solo uscite. I nerazzurri restano vigili anche sul fronte entrate, con possibili occasioni dal Chelsea. Ad esempio Alonso è ai ferri corti con Lampard e punta all’addio last minute. A Milano ritroverebbe Conte e per questo gradisce molto l’ipotesi nerazzurra. L'ex viola è stato accostato anche alla Juventus, a caccia di esterni in caso di partenza di De Sciglio. Ma il preferito del dg Paratici si conferma, sempre dei Blues.