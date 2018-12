Mourinho esonerato dal Manchester United a sorpresa e con effetto immediato

Esonerato José Mourinho. Dopo le recenti polemiche e i risultati non particolarmente brillanti il Manchester United ha licenziato a sorpresa e con effetto immediato il tecnico portoghese. Questa mattina il club ha annunciato l'addio di Jose Mourinho, evitando di chiarire se sia stato esonerato o se il tecnico si sia dimesso. Sul sito dei Red Devils è apparso un laconico comunicato nel quale si legge che «Mourinho lascia il club con effetto immediato». Una formula volutamente vaga, per evitare complicazioni legali dal momento che gli avvocati delle due parti stanno lavorando in queste ore per trovare una soluzione per la rescissione del contratto e l'indennizzo che spetterà al portoghese, legato allo United fino al 2020. È unanime convinzione della stampa britannica, comunque, che Mourinho sia stato licenziato a causa degli scarsi risultati ottenuti in questo avvio di stagione, e per i rapporti turbolenti con dirigenti e parte dello spogliatoio.

Sarà con ogni probabilità Michael Carrick, già assistente di José Mourinho, il traghettatore del Manchester United fino al termine della stagione. Secondo le prime indiscrezioni, l'ex centrocampista dei Red Devils è il tecnico scelto dal club per sostituire il portoghese, licenziato dopo due anni e mezzo. Mourinho paga il peggiore inizio di stagione dello United degli ultimi 28 anni: solo sesto, già a -19 dal primo posto del Liverpool dopo appena 17 giornate. L'ultima panchina dell'ex tecnico di Inter e Real Madrid è stata proprio ad Anfield, una netta sconfitta che ha fatto precipitare la sua posizione. Anche dopo l'ultima battuta d'arresto Mourinho aveva escluso di avere lo spogliatoio contro, ma evidentemente la proprietà non gli ha creduto.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

