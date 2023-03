Lazio, Monza e imbattibilità nel mirino: il ritmo dei biancocelesti in trasferta è da primato europeo

Comincia la seconda settimana di pausa Nazionali e proseguono gli impegni dei giocatori della Lazio. L’unico ad aver terminato è Romagnoli, pronto a rientrare a Formello una volta ritrovato il campo con l’Italia oltre tre anni. Sarri conterà di avere a disposizione tutto il gruppo tra mercoledì e giovedì, col Monza nel mirino. I lombardi saranno il prossimo ostacolo di una corsa alla Champions League che al momento vede la Lazio in pole grazie al secondo posto in classifica.

Lazio seconda solo al Napoli in trasferta

Difficile pensare a inizio stagione a un rendimento simile in campionato. Confrontando il percorso attuale con quello dello scorso anno, la Lazio ha recuperato addirittura cinque posizioni e molto ha pesato quanto fatto lontano dall’Olimpico. Nelle tredici gare giocate in trasferta la squadra di Sarri ha raccolto 25 punti, quasi come quelli in casa (27). Meglio è riuscito a fare solamente l’inarrestabile Napoli, in vetta a quota 37 con una gara in più a disposizione. Rispetto ai partenopei però, i biancocelesti sono stati superiori in un’altra statistica.

Col Monza in ballo un primato europeo

Si tratta dei clean sheet. Con 16, la Lazio è in vetta allaassieme alla, mentre in Europa è seconda solamente al(19). Delle 16 porte inviolate di, ben 9 sono arrivate in trasferta, un primato per i 5 top campionati. Solamente l’, tra l’altro con una partita in più, può vantare lo stesso rendimento dei biancocelesti, che però domenica avranno la possibilità di allungare. I Gunners infatti saranno impegnati sabato contro il, ma in casa. Ecco perché raggiungere la doppia cifra col Monza equivarrebbe al primato europeo oltre che all’ennesimo traguardo raggiunto in questa stagione.