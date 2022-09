Monza-Atalanta 0-2, vittoria e primato per Gasp: primo gol in A per Hojlund e autorete di Marlon

È festa Atalanta a Monza. Vittoria per 2-0 e primato in classifica. Festeggia Gian Piero Gasperini, che nelle scorse settimane aveva dichiarato di non essere soddisfatto del mercato, ma ora può ringraziare tre nuovi giocatori: Ederson, Lookman e Hojlund. Sono loro i cardini di questa squadra, che adesso comanda su tutti, a +2 da Milan e Napoli. Il Monza, invece, resta a zero punti: cinque sconfitte su cinque. La serie A è di un altro livello e se ne è accorto anche Giovanni Stroppa. Che resa in bilico: al suo posto i nomi sono quelli di Aurelio Andreazzoli e Roberto Donadoni. Più defilato Roberto De Zerbi.

La partita

Iniziano bene i brianzoli che nel giro di cinque minuti impauriscono la Dea. Prima con un tiro di Caprari, poi con quello di Sensi. In entrambe le occasioni, Musso c’è. L’Atalanta, però, cresce con il passare dei minuti. Sfrutta le ripartenze con la velocità di Lookman e prima dell’intervallo sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Toloi. Nella ripresa è un’altra Dea. Il Monza appare più compassato e va sotto al 12’. Lookman mette in mezzo per Hojlund che insacca. L’arbitro Abisso annulla per fuorigioco, ma interviene il Var che convalida. Passano 8’ e arriva il raddoppio: Ederson smarca Lookman che tocca e butta addosso a Marlon, protagonista di una sfortunata autorete. Finisce 2-0 e l’Atalanta è prima in classifica. Per il Monza le cose si fanno davvero difficili.