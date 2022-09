Milan, la prima tappa in Europa è in Austria. Pioli: «Fondamentale iniziare bene». Calabria: «La Champions deve essere casa nostra»

Da testa di serie, e con lo scudetto sul petto, il Milan inizia il suo percorso in Champions. La prima tappa è in Austria, in casa del Salisburgo. I rossoneri arrivano con entusiasmo al match, grazie al 3-2 rifilato all’Inter sabato 3 settembre: «Il successo nel derby lo abbiamo archiviato la mattina dopo, questa è un’altra partita e una diversa competizione. Ora c’è un avversario complicato, nella scorsa annata in casa in Champions non ha mai perso», ha detto Stefano Pioli. «La missione in questa stagione d’Europa? Dimostrare che l’esperienza dell’anno scorso ci è servita e siamo cresciuti. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, iniziare con un risultato positivo sarebbe importante. Noi dobbiamo giocare con entusiasmo, ma rispettando i nostri avversari. Con consapevolezza delle nostre qualità e caratteristiche».

Sono stati giorni importanti anche per la presenza a San Siro e Milanello di Gerry Cardinale: «L’incontro con Cardinale è stato molto positivo, persona con grande passione e carisma. Il Milan è un club solido». Infine, sul Salisburgo: «Abbiamo viste tutte le loro gare, anche le amichevoli. Riteniamo di aver preparato bene la partita, ma i nostri avversari sanno muoversi molto bene: una squadra completa da affrontare con rispetto ma allo stesso tempo con grande determinazione». Accanto a Pioli, c’era capitan Calabria: «Non vediamo l’ora di cominciare. Ci siamo preparati molto bene, tutti non vediamo l’ora di giocare questa competizione. Una competizione come la Champions deve essere la nostra casa, siamo prontissimi per domani», le sue parole.