Coppa del mondo dei senzatetto: al via la 18esima edizione. La competizione e le squadre partecipanti al torneo di Sacramento

Mentre il calciomercato impazza, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, negli Stati Uniti, in California si sta già disputando un’altra Coppa del Mondo davvero singolare: i senzatetto. La competizione prevede squadre sia maschili che femminili. I giocatori sono quattro: tre sono di movimento più il portiere.

La Homeless World Cup, arrivata alla sua 18esima edizione (la prima post-Covid), quest’anno si svolge sui campi della California State University a Sacramento. Rivolta esclusivamente ai senzatetto o a coloro che sono stati ospitati in strutture di cura negli ultimi due anni, la competizione a 40 squadre è organizzata a cadenza quasi annuale dalla Homeless World Cup Foundation, che ha leghe partner in tutto il mondo con più di 100.000 giocatori: circa 500 dei quali si sono qualificati per la fase finale nel Golden State dall’8 al 15 luglio.

Sun, celebrations, and a whole lot of skills 💪



A great day of games as our teams start to see the potential of that trophy a reality. We can’t wait to see how the rest of the week plays out ✨ #Soccermento23 #PlayForMore pic.twitter.com/0EdJx2lg9L

— Homeless World Cup (@homelesswrldcup) July 9, 2023