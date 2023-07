Roma, via al ritiro a Trigoria: l'arrivo di Dybala carcia i tifosi. I "nazionali" rientreranno il 17

Dopo un mese e qualche giorno di vacanza, comincia la stagione della Roma. Entro le 10 di questa mattina tutti i calciatori convocati da José Mourinho hanno varcato la soglia del centro sportivo di Trigoria. Il primo ad arrivare è stato Andrea Belotti, poi tutti gli altri: da Dybala a Matic passando per Solbakken, Boer, Zalewski e Smalling. Fino ad arrivare a Llorente che ieri è sbarcato nella Capitale dopo che Tiago Pinto ha rinnovato il prestito con il Leeds. All’esterno del centro sportivo una trentina di tifosi, uno teneva un cartello con la scritta «Toda Joya» indirizzato a Paulo Dybala.

I nazionali

Il 17 luglio, invece, sono attesi i giocatori convocati dalle rispettive nazionali nel mese di giugno: Pellegrini, Cristante, Spinazzola, Celik, Ibanez, Rui Patricio, Solbakken, Bove, Ndicka e Svilar.

In attesa che si completi il mercato in entrata, Mourinho ha convocato anche alcuni Primavera che si aggregheranno alla squadra per tutta la preparazione. Durante il mese e mezzo d’attesa per l’inizio della Serie A (20 agosto), i giallorossi giocheranno una serie di amichevoli.

La prima amichevole

La prima sarà contro la Boreale il 15 luglio a Trigoria, ufficializzata anche quella del 6 agosto contro il Tolosa in Francia. E a proposito di ufficialità, deve arrivare ancora quella del ritiro in Portogallo che si svolgerà dal 22 luglio a 2 agosto. Inizialmente era previsto un tour in Asia, successivamente saltato per via del mancato pagamento della società che l’ha organizzato in Corea. Verso l’annullamento anche del match a Singapore contro il Tottenham, ma in questo caso sarà la Roma a dove pagare più di mezzo milione di multa.