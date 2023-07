Coppa del mondo dei senzatetto: la 18esima edizione si svolge in California

La Homeless World Cup, arrivata alla sua 18esima edizione quest’anno si svolge sui campi della California State University a Sacramento. Rivolta esclusivamente ai senzatetto o a coloro che sono stati ospitati in strutture di cura negli ultimi due anni, la competizione a 40 squadre è organizzata a cadenza quasi annuale dalla Homeless World Cup Foundation, che ha leghe partner in tutto il mondo con più di 100.000 giocatori: circa 500 dei quali si sono qualificati per la fase finale nel Golden State dall’8 al 15 luglio.