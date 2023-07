Juventus, Pogba rientra a Torino ma la tentazione Arabia Saudita rimane

Dopo la visita alle strutture dell’Al Ittihad (club che ha già preso Benzema e Kanté), in Arabia Saudita, Paul Pogba è rientrato a Torino, giusto in tempo per iniziare il raduno con la Juventus, alla corte di Massimiliano Allegri. La tentazione, però, rimane: sul piatto un ricchissimo contratto triennale da 100 milioni in totale, circa 33 milioni all’anno di ingaggio. Cifre importantissime, ma al momento il centrocampista francese vorrebbe rimanere in Europa. Certo da una parte i guai fisici del numero 10 bianconero non sembrano preoccupare i sauditi; dall’altra la Juventus non si opporrebbe a un eventuale addio. Per i bianconeri sarebbe un importante risparmio sull’ingaggio: Pogba a Torino guadagna 8 milioni di euro netti. La situazione è da monitorare giorno dopo giorno. Certo, resta il viaggio di Pogba in Arabia Saudita e la Juventus proprio per questo si sta guardando attorno. L’obiettivo numero uno sarebbe Milinkovic, anche lui vicino a un trasferimento in terra saudita, ma in corsa ci sono anche Samardzic e Koopmeiners. «Oggi no, domani chissà...», sarebbe stata questa la risposta di Pogba alla domanda di un fan che gli ha chiesto se e quando si trasferirà anche lui in Saudi Pro League. Insomma, il mercato sa essere imprevedibile. E la Juventus aspetta, in attesa di colpire sul mercato e preparare una squadra in grado di lottare per lo scudetto con Inter e Napoli.