Milan-Napoli, Pioli avverte: «Non possiamo fotocopiare la gara di campionato»

Dimenticare quanto fatto al Diego Armando Maradona il 2 aprile. La Champions è un’altra storia: «Proseguiamo con le nostre abitudini, il nostro modo di stare insieme e di approcciare le partite importanti. Siamo sereni perché abbiamo preparato nel miglior modo possibile questa partita sapendo delle difficoltà e sapendo che la Champions è la Champions: vogliamo cercare di mettere la miglior prestazione possibile», ha detto Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Napoli. E ancora: «Questa è una partita molto importante. Abbiamo fatto molto meglio anche rispetto alla passata stagione: vogliamo fare di tutto per passare il turno. Sappiamo che il Napoli è una squadra fortissima, ma è inevitabile che a questo punto della competizione si incontrano squadre molto forti. Dobbiamo fare grandi partite per passare questo turno».

Come detto, sarà una gara diversa rispetto a quanto accaduto in campionato: «Dobbiamo avere fiducia sicuramente. Gli scontri diretti in campionato con il Napoli ci dicono che siamo due squadre forti, due partite difficili ed equilibrate. Non possiamo fotocopiare quello che abbiamo fatto in campionato, è un’altra competizione quindi anche i nostri avversari potrebbero mettere in campo situazioni diverse e noi dovremmo essere preparati a capire che spazi sfruttare, che situazioni diverse affrontare». Rischia di non esserci Osimhen: «Stiamo parlando di un grandissimo centravanti che ha fatto gol a ripetizione. Ma stiamo parlando anche di una squadra che fino alla partita contro di noi aveva sempre vinto senza di lui. Il Napoli ha il miglior attacco della Champions, è una squadra forte. Noi abbiamo avuto la stessa preparazione, con le nostre idee di gioco. Senza Osimhen il Napoli sarà meno forte nella profondità, ma noi le nostre situazioni le portiamo avanti per quelle che sono le nostre caratteristiche e il nostro modo di preparare la partita».