Milan-Juventus, Pioli: «Fiducia in Mirante. Tonali? Sarò sempre al suo fianco, lo aiuterò»

A San Siro il Milan cerca di difendere il primato, che stasera potrebbe svanire se l’Inter vincesse contro il Torino, nel match con la Juventus. I rossoneri hanno un’emergenza in porta: Maignan è out per squalifica, Sportiello è infortunato. Giocherà Mirante, il terzo, 40 anni. Non è titolare dall’aprile 2021 ai tempi della Roma. «Abbiamo massima fiducia in Antonio. È un portiere esperto, affidabile, dentro in tutto per tutto in quello che stiamo facendo, è stimato dai compagni per qualità tecniche e morali. Non serve dire tanto a un giocatore così esperto e pronto per fare la sua partita domani», le parole di Stefano Pioli.

Milan-Juventus, Allegri: «Pioli favorito per il titolo con Inter e Napoli. Chiesa è in dubbio, aspettiamo Fagioli a braccia aperte»

Le scelte

Saranno fuori anche Theo Hernandez (squalificato), Loftus-Cheek e Chukwueze (infortunati).

Ma ci sono dei rientri: «Recuperiamo Krunic e Kalulu, purtroppo non è stato un periodo molto fortunato perché abbiamo perso Chukwu e Sportiello. Non recuperiamo Loftus perché è guarito dalla lesione muscolare che ha avuto, ma non è ancora al 100% per essere con noi. Mi auguro di poterlo recuperare nelle prossime gare», le sue parole. A San Siro il Milan è atteso da una gara fondamentale: «Loro sono terzi. La lotta per lo scudetto per il momento si rivolge a quattro squadre. Per noi è importante ripartire dalle cose buone che stiamo facendo e migliorare quello che si può migliorare. Gli avversari sono una squadra costruita per vincere», ha continuato l’allenatore rossonero. E ancora: «Non credo che Allegri si sia risentito delle mie previsioni. È evidente che preparare una sola partita a settimana è un vantaggio. Non è matematico che si possa vincere, ma è un vantaggio».

Sulla gara: «Non sarebbe importante vincere per mandare la Juventus a -7, con 29 partite a disposizione sai quanti punti si possono recuperare? Sarebbe importante per il nostro cammino e la continuità delle nostre prestazioni, è importante per la nostra fiducia. Giroud e Rafael Leao sono fortissimi, se vinciamo con gol di altri giocatori va benissimo lo stesso».

Su Tonali: «Sarò sempre al suo fianco»

E sulle scommesse: «Siamo rimasti sorpresi e scioccati da questa situazione. Io so le cose tramite quello che voi scrivete, non ci sono ancora situazioni così ufficiali. È chiaro che il nostro pensiero va a Tonali che è stato un giocatore nostro fino a poco tempo fa. Non lo voglio giudicare per quello che eventualmente ha commesso. Mi piacerebbe giudicarlo per come riuscirà a superare questo momento, per la voglia che avrà nel voler trasformare questa situazione negativa in qualcosa di positivo per lui e magari che possa diventare un esempio. Se a Sandro volevo bene 10 ora gli voglio bene 100. Sarò sempre al suo fianco e proverò ad aiutarlo, altre cose in questo momento non mi sento di dirle».