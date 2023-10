Milan-Juventus, Allegri: «Pioli favorito per il titolo con Inter e Napoli. Chiesa è in dubbio, aspettiamo Fagioli a braccia aperte»

Dubbi su Chiesa e Vlahovic, e il massimo sostegno a Nicolò Fagioli, nel momento più delicato della sua carriera. La Juve riparte dal Diavolo dopo una settimana infernale, con un centrocampo da inventare e un reparto offensivo con i titolari in dubbio nel primo vero scontro diretto della stagione. «Su Fagioli sono allineato con il club, ora per lui inizia un percorso che lo porterà a fine maggio a ritornare in campo. Questi 7 mesi gli serviranno per mantenere la condizione atletica e soprattutto impegnarsi nel sociale. Con Nicolò ho parlato, era giusto farlo. Non sarà un momento facile per lui, ma sa benissimo che la società, lo staff e la squadra sono accanto a lui. Lo aspettiamo. Lo aspettiamo a braccia aperte, va sostenuto».