Milan-De Ketelaere, manca l'ufficialità. Inter, il Chelsea piomba su Casadei. Napoli, pressing West Ham su Zielinski

Il Milan può sorridere. Manca solo l'ufficialità per De Ketelaere, che in questi giorni non si è allenato e non ha preso parte nemmeno alle gare ufficiali con il Bruges. Ci sono da limare gli ultimi dettagli, ma ormai cala il sipario su una delle telenovele più lunghe di questo mercato. «Come allenatore, voglio che tutti coloro che sono in campo siano in grado di dare il 100% in ogni momento – ha detto Carl Hoefkens, tecnico del Bruges –. Se qualcuno dice che non può dare tutto fisicamente, tatticamente o mentalmente, è mio dovere affrontare la cosa. In questo caso per Charles non era più possibile dare tutto. Ha indicato che stava diventando troppo pesante mentalmente e che aveva paura di infortunarsi in allenamento. E quindi c’è solo una conclusione: smettere di allenarsi con il gruppo. Se sono deluso da De Ketelaere? No, conosco Charles da molto tempo e sono stato strettamente coinvolto nella sua crescita. A volte capita che ci siano altri pensieri, io cerco di concentrarmi sui giocatori che sono presenti al 100%. Che consiglio gli darei se se ne andasse davvero? Di continuare a fare quello che ha fatto qui per molto tempo».

APPROFONDIMENTI SERIE A Serie A, rinnovi di contratto IL FOCUS La Serie A già promette show e gol

Calciomercato, Juventus: può partire l'affondo per Paredes. Inter, Skriniar torna nel mirino di Psg, Chelsea e Tottenham

La Serie A già promette show e gol, attacco allo scudetto

Adesso il Milan può finalmente pensare al difensore, Tanganga del Tottenham è in pole, e al centrocampista. Si spera in Renato Sanches, ma si segue Chukwuemeka dell'Aston Villa. L'Inter sta per salutare Sanchez. Il cileno sta valutando il Marsiglia. Il Chelsea ha chiesto all'Inter il giovane Casadei. In viale Liberazione aspettano un'offerta per lui, per Skriniar (Psg) e Dumfries (sempre il Chelsea e il Manchester United). La Juventus non molla la presa su Milinkovic e deve cedere Arthur al Valencia per fare posto a Paredes. Il West Ham offre 35 milioni di euro più bonus al Napoli per Zielinski e ha rilanciato con il polacco. Offerti 6 milioni all'anno dopo che il centrocampista ne aveva rifiutati 4 a stagione. Accordo totale tra l'Ajax e il Pisa per il passaggio Lucca al club di Amsterdam. L'attaccante classe 2000 sarà il primo italiano nella storia dei Lancieri. Operazione da 11 milioni di euro (uno per il prestito più 10 per il diritto di riscatto) più eventuali bonus e una percentuale sulla futura rivendita per il club toscano. Visite mediche programmate per lunedì. A sorpresa la Sampdoria si assicura Djuricic. Il trequartista era libero da vincoli contrattuali dopo gli ultimi anni trascorsi con il Sassuolo. Il giocatore ha sottoscritto un accordo biennale (più opzione per un altro anno) e torna a indossare la maglia blucerchiata con la quale ha giocato dal 2016 al 2018.