Serie A, rinnovi di contratto: la situazione da Zaniolo a Rafael Leao, da Skriniar a Fabian Ruiz

Tra acquisti, cessioni e affari che sfumano, sono molte le squadre impegnate nei rinnovi dei propri campioni. E non tutti sono semplici, anzi. Il Milan è già in una fase di stallo con De Ketelaere, con il Bruges che non intende fare sconti, ma deve fare i conti pure con i rinnovi di Rafael Leao e Bennacer. Se quello di Tomori è semplice, gli altri due sono tortuosi. In primis, quello del portoghese, che vorrebbe 6 milioni di euro all’anno (guadagna 1,5 fino al 2024). Il club di via Aldo Rossi deve trattare con il procuratore dell’esterno, Jorge Mendes. E non è mai facile rapportarsi con lui. Tanto che il potente agente portoghese vorrebbe abbassare da 150 milioni di euro a 80 la clausola rescissoria di Rafael Leao. Tutto sembra rinviato a fine agosto, a mercato quasi chiuso. Invece, Bennacer non sembra intenzionato a firmare – anche il suo scade nel 2024 – a meno di 4,5 milioni di euro. L’algerino vuole essere considerato un giocatore di prima fascia e vuole avere sempre più spazio all’interno dello scacchiere di Stefano Pioli. Non è da meno l’Inter, che fino alla fine del calciomercato dovrà respingere gli assalti dei top club europei per Skriniar, Dumfries e Lautaro Martinez. Ed è proprio lo slovacco che preoccupa di più. Fino a qualche settimana fa aveva un accordo con il Psg a 7,7 milioni di euro e, seppur vuole restare in nerazzurro, non vorrebbe firmare per meno di 6,5-7 milioni. Da mesi è difficile la situazione al Napoli per quanto riguarda i rinnovi. Nel frattempo, Insigne è volato in Canada, al Toronto, in Mls; Koulibaly, invece, ha salutato ed è andato al Chelsea; Mertens è svincolato e Fabian Ruiz, al momento, non vuole rinnovare il contratto. E su tutti c’è sempre il caso Zaniolo. Piace a Juventus e Tottenham, il suo contratto scade nel 2024 e la Roma potrebbe incontrarlo presto per arrivare alla fumata bianca. Insomma, non è facile per i club di A stare dietro alle richieste di giocatori e procuratori. Ed è sempre più frequente, vedi Calhanoglu nel 2021 e Kessie questa estate con il Milan, perderli a zero.