Milan-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo il netto 3-0 di Stamford Bridge della settimana scorsa, Milan e Chelsea tornano ad affrontarsi a San Siro. Il girone E è ancora in equilibrio, comandato dal Salisburgo a 5 punti, con blues e rossoneri a 4 e Dinamo Zagabria a 3. "Non dobbiamo portarci dietro la delusione della partita d'andata", ha detto Pioli alla vigilia". Il suo Milan sarà privo di De Ketelaere (affaticamento) ma ritroverà Messias e l'incoraggiante vittoria in campionato contro la Juventus garantirà ai campioni d'Italia un nuovo spirito. Anche il tecnico dei londinesi ne è convinto: "Il Milan cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare in casa come abbiamo fatto noi la settimana scorsa". La curiosità di giornata riguarda Thiago Silva potrebbe centrare la 100ª presenza in Champions League.

Milan-Chelsea le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Theo Hernandez, Tomori, Gabbia, Kalulu, Tonali, Bennacer, Krunic, Brahim Diaz, Leao, Giroud.

Allenatore: Pioli

Chelsea (4-2-3-1): Kepa, Chalobah, Koulibaly, Thiago Silva, James, Loftus-Cheek, Kovacic, Sterling, Mount, Chilwell, Aubameyang.

Allenatore: Potter

Dove vedere Milan-Chelsea in tv e streaming

Diverse alternative per vedere Milan-Chelsea in diretta tv. L'incontro sarà visibile in chiaro su Canale 5 con pre-partita dalle ore 20:51; anche gli abbonati a Sky potranno seguire la gara di San Siro su Sky Sport Uno al canale 201, Sky Sport 4K (canale 213). e sul canale 252 di Sky. Sky Go, NOW TV e Mediaset Infinity + sarannno i servizi in streaming di riferimento per seguire il match anche su smartphone, tablet, pc, smart tv e qualsiasi altro dispositivo compatibile con le app.