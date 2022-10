Milan-Chelsea, Pioli: «Delusi dall'andata. Dobbiamo dimostrare che è stato solo un episodio». Out De Ketelaere

C’è la gara di Stamford Bridge da riscattare. Sconfitto 3-0 a Londra, il Milan arriva comunque carico alla sfida di San Siro per il ritorno con il Chelsea. C’è entusiasmo per il 2-0 rifilato a sabato con la Juventus. Stefano Pioli non avrà a disposizione De Ketelaere, che ha saltato l’allenamento per un risentimento muscolare Si va, quindi, verso una conferma di Brahim Diaz, in gol contro i bianconeri. «Charles difficilmente recupererà domenica col Verona, ma rientra Messias tra i convocati», ha annunciato Pioli. Che vuole i tre punti in Europa: «A Londra non ci siamo espressi come al solito. Non dobbiamo farci condizionare troppo da quella partita, ma dobbiamo imparare da alcune situazioni per fare meglio domani. Il Chelsea è molto forte, ha speso tanto per rinforzarsi. Ha qualità, organizzazione, velocità e intensità. Dovremo essere i migliori possibili».

E ancora: «Dobbiamo dimostrare che è stato solo un singolo episodio. Da quella prestazione siamo rimasti delusi. Da quella situazione dobbiamo imparare e fare meno errori. Loro hanno qualità, ma hanno approfittato molto dalle nostre disattenzioni». Sull’atteggiamento da avere, Pioli ha aggiunto: «Il Milan non deve vivere nei dubbi o preoccupazione. Ma deve cercare di fare prestazioni di livello se vogliamo competere con certi avversari importanti. Resta il fatto che domani è un’altra gara. Chi tra le avversarie mi inquieta di più? La classifica è equilibrata, ma non mi inquieta niente. Si pensa soltanto alla partita del Chelsea, senza sprecare energie su altro». È una gara che vale tanto: «Sì, lo è per l’avversario che affrontiamo e per il nostro percorso di crescita».