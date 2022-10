Martedì 11 Ottobre 2022, 21:02 - Ultimo aggiornamento: 21:13

Dopo aver toccato il fondo a Monza la Juve è andata oltre: il crollo 2-0 contro il Maccabi ad Haifa (che per la cronaca non vinceva in Champions dal 2002) cancella di fatto le speranze di qualificazione agli ottavi e getta ombre pesanti sul presente e il futuro di Max Allegri. L’uomo da cui doveva ripartire un progetto già miseramente naufragato a metà ottobre. La Juve non c’è, non gira e perde quasi sempre senza giocarsela, anche contro medio/piccole, e sono risultati ma anche l’atteggiamento ad allarmare non poco.

«Ripartire da Allegri? Assolutamente - l'ha difeso Agnelli -. In una situazione come questa, non è questione di un uomo, di un giocatore, di un dottore o fisioterapista. E' questione di gruppo, dobbiamo ripartire da questo. Abbiamo 9 partite in 30 giorni, posizionarci bene e una seconda parte di stagione in cui dovremo essere protagonisti. È uno dei periodi più difficili, sono arrabbiatissimo e provo vergogna, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi che si vergognano di farsi vedere in giro. Allegri è e rimarrà l'allenatore della Juventus, la nostra società ha sempre fatto le verifiche a fine anno. La Juventus - ha aggiunto Agnelli - è nel suo insieme un gruppo di 80-90 persone, deve avere la forza di raggrupparsi tutti insieme».

Allegri, ore di riflessione. Esonero in vista? La società (per ora) dice no

Saranno ore di riflessione per la dirigenza, al netto delle parole di Arrivabene prima della partita (“Massima fiducia in Max”), perché in questo momento la deadline della pausa per il Mondiale rischia di essere tardi. La piazza è in subbuglio, i tifosi hanno perso la pazienza e i giocatori in campo non sembrano avere idea di cosa fare con o senza il pallone; la squadra è irriconoscibile, e completamente in balia degli eventi. L’esonero di Allegri - che ha uno stipendio da 9 milioni, la mancata qualificazione ne costerebbe circa 30 - è la soluzione che tutti vorrebbero evitare, per prima la società che da Sarri a Pirlo non è riuscita a dare continuità al progetto tecnico, ma rischia di essere l’unico modo per dare la scossa a un gruppo totalmente al buio. Tra le alternative ci sarebbe Montero, ex difensore e attuale allenatore dell'U23.