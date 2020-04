© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilha fatto la sua scelta. Sono solo quattro i giocatori ritenuti fondamentali per la costruzione della squadra 2020-21:. Gli altri, a partire da, restano sul calciomercato. La prossima sarà quindi una sessione di contenimento dei costi, con linee chiare e ben definite. Spazio ai giocatori giovani, di prospettiva e dagli ingaggi alla portata.Non sono previsti i rinnovi di Biglia, di Bonaventura e di Ibrahimovic. Paqueta verrà offerto in Italia e all’estero, mentre per Romagnoli saranno ascoltate solo proposte importanti: il centrale romano piace alla Lazio, al Barcellona e in Premier. In bilico anche, anche se il destino del trequartista turco è legato al nome del prossimo allenatore. Ad esempio, l’eventuale arrivo dilo aiuterebbe a prolungare l'accordo con il Milan.Il prossimo manager non cambierà invece il futuro di Donnarumma. Senza rinnovo e con il rischio di perderlo a zero il prossimo anno, l'adè obbligato a venderlo anche a cifre più basse rispetto a quelle immaginate. L'estremo difensore dipuò rientrare in un affare con ilma anche con qualche società della Premier. Tuttavia, la Juve resta alla finestra senza cambiare stategia: Gigio non è considerato una priorità di calciomercato. L'attualità, al momento, racconta la firma di Buffon, che presto si legherà ai colori bianconeri per un altro anno.