Roma, ecco il tesoretto per il nuovo mercato: ma i prestiti hanno fatto flop

Il calciomercato della Roma è già cominciato. Anche se i giochi non sono ancora ufficialmente aperti, Tiago Pinto è già in moto per piazzare nuovamente tutti i prestiti che rientreranno a Trigoria. Si tratta di Kluivert, Carles Perez, Villar, Vina e Shomurodov. Justin ha trascorso un anno al Valencia in cui ha giocato con relativa continuità specialmente nella prima parte della stagione, ha segnato 8 gol e in totale è stato in campo 1674 minuti. Il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni e non verrà esercitato, anche se quando la squadra era nelle mani di Gattuso qualche possibilità c’era. Il giocatore ha un contratto con la Roma fino al 2025. Tornerà anche Carles Perez andato in prestito lo scorso agosto al Celta Vigo per 1 milione più diritto di riscatto a 12. Tiago Pinto lo avrebbe voluto piazzare a titolo definitivo, ma gli spagnoli si sono opposti. La sua stagione è stata positiva, ha giocato spesso titolare, piace al tecnico Carlos Carvalhal e non è detto che i due club si siedano per trattare il riscatto. Pessima la stagione di Villar che per i primi quattro mesi è stato alla Sampdoria giocando titolare appena otto volte, poi è stato ceduto al Getafe e anche in Spagna non ha brillato. Tornerà in giallorosso e Tiago Pinto proverà a piazzarlo nuovamente per l’ultima volta considerando che il contratto con la Roma scadrà a giungo 2024

Mourinho e Dybala sono in attesa: lo Special vuole rimanere e punta a trattenere la Joya

C’è poi Matías Viña che nei progetti del general manager avrebbe dovuto prendere il posto di Spinazzola, invece, nei primi mesi della stagione ha fatto praticamente tutta panchina.

Poi, a gennaio è stato dato in prestito al Bournemouth (lo stesso club che avrebbe acquistato Zaniolo) a 750 mila euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni che certamente non verrà esercitato considerando lo scarso utilizzo del giocatore (solo 3 gare da titolare). Infine Shomurodov, l’attaccante che sarebbe dovuto essere il vice-Abraham ha trascorso gli ultimi 5 mesi allo Spezia dopo aver trascorso tutta la prima parte della stagione in panchina con la Roma. Si era opposto al trasferimento, poi, Mourinho gli ha fatto capire che non avrebbe mai avuto spazio. In Liguria ha fatto flop (un solo gol) e tornerà a Trigoria con il primo volo in partenza da Genova (era in prestito secco a 1,5 milioni). Il contratto scadrà a giugno 2026.