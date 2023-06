Martedì 6 Giugno 2023, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 09:01

ROMA José Mourinho se ne va in vacanza - ha lasciato tracce solo con un post Instagram dedicato al suo amico Zlatan Ibrahimovic - e stacca la spina dopo una stagione snervante in cui ha sfiorato il suo 27esimo titolo in carriera, ma nella quale si è anche improvvisato (di nuovo) dirigente e uomo comunicazione. Il prossimo anno ha promesso che ci riproverà, sempre con la Roma, ma vorrebbe occuparsi esclusivamente di campo e lasciare le battaglie quotidiane a dirigenti in grado di combatterle e, magari, vincerle. Ma quella condotta dopo la finale, con l'invettiva contro Taylor nel garage della Puskas, molto probabilmente l'ha persa: in arrivo una stangata dalla Uefa. Soprattutto Mou vorrebbe competere per grandi traguardi: in campionato e poi tornare in Champions è l'obiettivo principale. Queste sono le basi per un futuro in giallorosso, ma ancora non ha fatto i conti con Dan Friedkin che domenica non era all'Olimpico e quanto prima dovrà pianificare il budget per la prossima campagna acquisti, che se non cambieranno gli scenari sarà sulla falsariga di quella della scorsa estate.

L'infortunio di Abraham cambia i piani, perché l'inglese era uno dei pochissimi calciatori che potevano garantire liquidità immediata. Tammy resterà a Roma, rientrerà nella seconda parte della stagione e Tiago Pinto dovrà prendere un altro attaccante, titolare. Ci sarà tempo per valutare nomi e profili, ma Mou i primi di luglio quando convocherà la squadra per il raduno vorrà già avere quasi tutta la rosa a disposizione. Vuole passare più tempo possibile con i nuovi calciatori per plasmarli e trasferirgli nel breve tutti i concetti tattici. La Uefa contestualmente controllerà ogni operazione, ci saranno riunioni con Nyon per valutare se il "settlement agreement" firmato la scorsa estate è stato rispettato. Pena una multa di 35 milioni (5 sono stati già versati) e altre limitazioni in ambito in europeo fino all'esclusione dalle Coppe. Dunque, la proprietà dovrà operare tra due fuochi: uno quello della Uefa che pretende il rispetto del Ffp e l'altro quello di Mourinho che vuole una rosa di 20/22 titolari per competere su tre fronti. L'obiettivo unico condiviso da tutti, invece, sarà qualificarsi alla prossima Champions League.

NODO SPONSOR

Solo così la Roma può sperare di alzare l'asticella e non restare impantanata in un livello mediocre che sta stretto al portoghese. Il prossimo anno arriveranno anche i soldi di Adidas, nuovo sponsor tecnico che ha già degli accordi economici con Mourinho e. Ma qualora la Roma non dovesse garantire un alto livello di competitività, c'è il rischio che il marchio d'abbigliamento tedesco declassi i giallorossi. Il club di Friedkin, infatti, al momento è inserito nella categoria "Premium" e non in quella "Elite" dove ci sono top team come United, Real Madrid e Arsenal. Questo significa che il valore della sponsorizzazione già parte da uno scalino più basso rispetto ad altri club europei. Senza investimenti concreti sul mercato e una competitività certificata, c'è il rischio di abbassare ulteriormente gli incassi e finire in fascia "Standard". Nei prossimi giorni è prevista una call tra la Roma e i dirigenti di Adidas per chiarire gli obiettivi e le ambizioni per la prossima stagione. Si decide il futuro di tutti. Della Roma.