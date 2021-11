Max Allegri, ecco chi è la bionda che ha fatto perdere la testa al mister: la donna è legata alla Juve

Le foto in esclusiva di Oggi non mentono. Raccontano tutto, il motivo probabilmente del perché tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini è finita. L’allenatore della Juventus avrebbe perso la testa per un’altra donna.

Le foto mostrano l’allenatore della Juventus che rientra a casa dopo aver cenato in centro con i suoi collaboratori. Mentre sale le scale, ha il cellulare in mano. Scrive. Sono da poco passate le 23 ma non è ancora arrivato il momento di andare a dormire. Venti minuti più tardi, una donna, “una bella quarantenne”, sale le stesse scale spedita. In quel momento, nel condominio, l’unico appartamento illuminato è proprio quello di Allegri. E non è la prima volta che succede…

Max Allegri, gli indizi tornano

Una donna dai capelli biondi. Proprio come quel capello trovato nella macchina di Max da Ambra. Da lì l’attrice avrebbe maturato la consapevolezza del tradimento e avrebbe deciso poi di mettere fine alla loro relazione che durava ormai da quattro anni. Una donna che Allegri conosceva già, con cui pare avesse già avuto una storia in passato.

Per il settimanale si tratta di “un volto noto in ambiente Juventus e in modo particolare in un esclusivo golf club della città. Più che un nuovo amore potrebbe trattarsi addirittura di un ritorno di fiamma. Già nel 2017, si era parlato della Pierre di un golf club poco entusiasta della storia tra Allegri e Ambra”.

Ed ora eccola tornare, entrare dalla porta principale. E poco importa se per il momento di notte, di nascosto…