Wanda, Ambra e le altre storie: attrazioni fatali e tradimenti al veleno. Quando l'amore vip va nel pallone e la coppia scoppia

Domenica 17 Ottobre 2021

“Tutti qui a fare notizia su una coppia che si lascia. Ma è così importante pubblicare questa notizia?”. Nonostante il post amletico, sui social il caso Nara-Icardi vola. Una storia su Instagram pubblicata intorno alle 21.30 ieri dalla stessa Wanda: “Hai rovinato un’altra famiglia per una p…”. E poi la conferma con un post di un'amica di Wanda che pubblica un messaggio in cui l’argentina scrive “Me separè”, “Mi sono separata”.

Veleni a Parigi

Poche lacrime, molto veleno a commentare la fine della storia d’amore tra la modella argentina, moglie e agente dell’attaccante del Paris Saint-Germain. “E vabbè, chi di corna ferisce...”; “Anche a Paperopoli, la gente si separa, ma sai a questi miliardari cosa interessa, niente, in un mese guadagnano quanto guadagna un lavoratore tutta la vita”. “Meglio così visto che lei ha contribuito enormemente a destabilizzare l’ambiente interista...”.

Cherchez la femme: Eugenia Suarez

Insieme ai commenti, sui siti argentini si scatena la ricerca alla “colpevole”. E in poche ore spunta il nome: Eugenia Suarez, star tv argentina e amica della coppia. Stando alle ultime indiscrezioni riportate anche dal quotidiano spagnolo “Eldocetv” e dalla “Gazzetta dello sport”, la donna in questione potrebbe essere appunto Eugenia detta “la China” per i suoi irresistibili occhi a mandorla. A conferma, secondo gli “007” del gossip, Wanda avrebbe smesso di seguire l’attrice di Buenos Aires, 29 anni, su Instagram, quando in precedenza metteva sempre like alle sue foto. Inoltre Icardi e la Suarez, si sarebbero defollowati reciprocamente.

Intanto Wanda ha cancellato tutti i post con Mauro dal suo Instagram, lasciando solo quelli con i figli. Wanda e Mauro hanno iniziato a frequentarsi nel 2013, quando la Nara era ancora sposata con Maxi Lopez, compagno di squadra di Icardi. Si sono sposati civilmente il 27 maggio 2014 e dalla loro relazione sono nate Isabella e Francesca. Gli altri 3 figli, Valentino, Costantino e Benedicto, sono frutto delle nozze della Nara con Maxi Lopez.

Bentley, Mercedes, Cadillac

Oltre a dover separare i loro cuori, i due dovranno gestire anche la separazione di vari beni, tra cui un parco macchine leggendario. Il calciatore argentino è un super appassionato di motori ed ha collezionato auto da far invidia a molti, (il Sun qualche anno fa ne ha stimato il valore in circa 800 mila euro), auto che di conseguenza sono state guidate e mostrate, soprattutto, da Wanda. Che ne sarà ora della Rolls Royce Ghost e della Hummer H2? E delle Bentley, Mercedes, Cadillac?

Ambra, Allegri e il Tapiro

Da Jennifer Lopez e Rodriguez a Melissa Satta e Boateng passando per Vieri e la Canalis, sono tante le coppie famose nello sport che finiscono “nel pallone”. Tra le più chiacchierate del momento, anche per l’imminente partita Roma-Juve, quella che vede protagonisti i litiganti Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. La loro separazione sarebbe diventata centrale persino durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri, 16 ottobre in vista del match contro i giallorossi: un giornalista gli ha chiesto apertamente qualche retroscena sulla fine della relazione con Angiolini. Al che Massimiliano Allegri ha risposto: «Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani».

Il blitz di Striscia

Tartassata anche l’attrice che nei giorni scorsi ha ricevuto il Tapiro d’Oro da parte di “Striscia La Notizia” scatenando una dura reazione da parte di alcune colleghe del mondo dello spettacolo e il rischio che la vicenda debba essere risolta per vie legali. Colpa del Covid e dei lunghi isolamenti e del vivace risveglio post-pandemia degli ultimi mesi, di fatti il 2020 e 2021 lasciano una scia di cuori infranti sia in Italia che oltre oceano.

Rihanna e Hassan Jameel

Tra i primi Rihanna e Hassan Jameel perché, sembra, che vite fossero troppo diverse ed era difficile mantenere una relazione. Lei cantante di fama mondiale, lui vicepresidente dell’impero familiare che, tra le altre cose, si occupa della distribuzione delle auto Toyota in Arabia Saudita e in altri Paesi, avevano probabilmente poco tempo per l’amore.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Scoppiata per motivi di superlavoro anche la relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che era iniziata nel lontano 2005 e coronata con la nascita del figlio Andrea nel 2010: entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro. Dopo circa 2 anni, nell’aprile del 2020 finisce anche la relazione tra Cara Delavigne e Ashley Benson, perché, rivela People “la loro relazione ha fatto il suo corso e ora si è esaurita”. E il 2020 cancella anche la storia tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. L’ex star della Disney e l’attore americano si erano conosciuti, giovanissimi, nel 2009. Nel 2012 iniziano una relazione, poi si lasciano e tornano insieme nel 2015. Dopo quasi 10 anni di fidanzamento, il matrimonio celebrato in salotto tra gli amici e i familiari più intimi, non ha superato gli 8 mesi.

Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet

Si è chiuso il sipario anche sulla giovanissima coppia Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet. Anche se l’attore di Chiamami col tuo nome e Dune è stato avvistato nella Grande Mela mentre faceva shopping assieme alla sua ex fidanzata, l’attrice e modella figlia di Johnny Depp e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis. Shopping tra buoni amici o ritorno di fiamma?

Ritorno di fiamma

Non sarebbero gli unici a tornare insieme dopo separazioni clamorose. Justin e Hailey Bieber l’inizio della loro love story è stato abbastanza complicato. Dopo essere stati insieme per qualche mese nel 2016, si sono lasciati in maniera non proprio pacifica. Come ha raccontato la modella tempo dopo, «non ci siamo rivolti la parola per circa un anno. Non eravamo amici, anzi era tutto piuttosto imbarazzante». Poi nel 2018 Justin ha capito che gli mancava terribilmente la sua ex e il resto è storia.

Katy Perry e Orlando Bloom

E così Katy Perry e Orlando Bloom che ora si stanno dedicando alla loro prima figlia insieme, Daisy Dove, quando nel 2017, i due avevano rilasciato un comunicato congiunto dicendo di aver deciso di prendersi «dell’amorevole e rispettoso spazio». E molte le coppie che nascono dalle ceneri di una separazione. Come Raoul Bova e Rocio Munioz Morales che si sono conosciuti sul set quando il romano era ancora sposato con Chiara Giordano. Anche se, dichiarazione ufficiale e all’unisono, i due avrebbero iniziato a frequentarsi solo dopo la separazione. Un altro amore scattato sul set è quello di Meg Ryan e Russell Crowe, la coppia si è innamorata durante riprese di Rapimento e riscatto. L’attrice decise di separarsi dall’allora marito Denis Quaid, al quale era legata da 8 anni. Ma Crowe avrebbe tradito a sua volta la Ryan con Danielle Spencer, relazione terminata nel 2018. Dagli Usa all’Italia l’esempio del portiere Gianluigi Buffon e della giornalista Ilaria D’Amico. Quando nel 2014, furono paparazzati insieme scoppiò un gran chiacchiericcio perché entrambi erano già impegnati in altre relazioni: Gigi era legato alla modella Alena Seredova, mentre Ilaria all’imprenditore Rocco Attisani.