Giovedì 21 Ottobre 2021, 18:05

Ambra Angiolini ha deciso di farsi un tatuaggio insieme alla figlia Jolanda. E, bisogna ammetterlo, il risultato è eccezionale (ed emozionante). L'attrice e conduttrice dopo la separazione con Massimiliano Allegri, ha scritto su Instagram: «Alla fine mi ha convinta» postando poi le foto e il video del tatuaggio in comune: «Un "per sempre" che non si poteva rifiutare, pensato con gli occhi a cuore». Nel tatuaggio è raffigurata una donna che soffia su un fiore lanciando i petali nel vento.