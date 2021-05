Marco Materazzi su Simone Inzaghi: «Ci deve restituire lo scudetto del 2002»

Non sono passate nemmeno 48 ore da quando Simone Inzaghi è diventato il nuovo allenatore dell'Inter, che le considerazioni su quello che gli attenderà sulla panchina nerazzurra si sono rincorse in maniera furiosa ed incessante. Molti sono quelli che, non a torto, rimpiango Antonio Conte, che a parte uno scudetto, "regala" un lascito non di poco conto al suo successore, ossia un gruppo plasmato completamente a sua immagine e somiglianza, non solo tatticamente, ma anche psicologicamente.

APPROFONDIMENTI INTRIGO Inzaghi perdonato dalla Curva, Lotito resta invece nel mirino dei... CALCIO Lazio, la panchina ora è bollente: in pole c'è... SERIE A Inzaghi all'Inter, l'ira di Lotito: «C'era... CALCIO Inzaghi, dalle parole d'amore per la Lazio al volta faccia... CALCIO Inzaghi all'Inter. Lotito: «C'era l'accordo, non si... CALCIO Inzaghi saluta la Lazio e i tifosi: «Porterò sempre... IL RIBALTONE Inzaghi all'Inter, c'è l'accordo: l'allenatore...

Ad esprimere le proprie considerazioni sul subentro c'è anche l'interista a vita Marco Materazzi, che aveva un conto in sospeso legato al 5 maggio 2002 sia col tecnico salentino sia col minore degli Inzaghi, che proprio in quel Lazio-Inter di 19 anni fa mise la pietra sul risultato finale e sul sogno scudetto del difensore campione del mondo.

«Penso siano tutti un pò scettici. Intanto Simone ci deve riportare lo Scudetto del cinque maggio - afferma Materazzi in una diretta Instagram - L'Inter ha una grandissima opportunità di mantenersi al vertice».

Parole pungolanti ma sentite, al solito, quelle dell'ex Inter, che quando parla della sua squadra lasciano sempre trasparire il suo inossidabile attaccamento e che suonano quasi come motivazionali nei confronti del nuovo tecnico. Poi chiude con un'investitura mportante: «Simone negli ultimi anni ha fatto benissimo, il suo lavoro è passato un pò sottotraccia perché l'ha fatto "in patria" - spiega - Attualmente è uno dei più preparati tra i giovani allenatori italiani, ma adesso deve fare il cosiddetto salto».

Inzaghi all'Inter, l'ira di Lotito: «C'era l'accordo, non si fa così»

Inzaghi, dalle parole d'amore per la Lazio al volta faccia notturno

Ultimo aggiornamento: 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA