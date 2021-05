Inzaghi saluta la Lazio e i tifosi: «Porterò sempre questi colori nel cuore»

La Lazio lo congeda senza nominarlo, Inzaghi saluta la Lazio e soprattutto i suoi tifosi. «Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio». Simone Inzaghi saluta i tifosi biancocelesti, ufficializzando la fine del suo rapporto con il club in vista di quello che appare l'ormai praticamente certo approdo all'Inter. «Ringrazio la società - prosegue - il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima».

