27 Maggio 2021

di Alberto Abbate

ROMA - Ieri colpi di clacson, oggi altri di scena. Inzaghi regala ancora effetti a sorpresa. Era totale l’accordo sino al 2024 (a 2,2 milioni a stagione più bonus) ieri sera, mancava solo la firma da mettere stamattina. Ma l’Inter non si è rassegnata e nelle ultime ore è tornata alla carica.

Simone non ha dormito tutta la notte e in questo momento è di nuovo in scena un confronto con Lotito da un’ora. Il presidente ci risponde così alla chiamata: “Annuncio del rinnovo d’Inzaghi sino al 2024? A breve lo faremo”. In realtà, sta sudando in questo momento, è di nuovo in pressing su Inzaghi mentre il suo procuratore Tinti è in sede dall’Inter. Può succedere ancora di tutto, Simone vuole restare alla Lazio, ma il club campione d’Italia sta giocando al rialzo anche con il contratto: 4 milioni a stagione per convincerlo a trasferirsi a Milano.