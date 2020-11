Maradona sulle banconote da 10 mila pesos: l'idea nata sui social

Diecimila volte Maradona. Anzi, diecimila pesos e, su questa banconota, la faccia di Diego. Il dolore non si è ancora trasformato in ricordo ma è arrivato già nella fase creativa, quella in cui le persone provano a mantenere sulla Terra chi ora non c'è più. E l'idea di un gruppo di tifosi argentini sta raccogliendo consensi e like, soprattutto grazie all'abile lavoro grafico dal quale emerge una banconota con il volto di Maradona. Mentre il mondo fatica a raccogliere in un album gigantesco gli omaggi al "Pibe de Oro", la proposta di un tifoso su Twitter nasce così: «Sono venuto a proporvi un sogno».

La foto della carta moneta da 10 pesos, oltre all'immagine di Diego e al simbolo della"Banca Centrale della Repubblica Argentina", porta la firma dell'ex giocatore del Napoli. L'idea piace e si sviluppa fino moltiplicare il valore del denaro personalizzato, sempre rigorosamente 10. Stavolta pescando da un tweet del passato. «Se avessimo una banconota da 10mila pesos a corso legale con la faccia di Maradona (o Messi) - scriveva Pablo Carballido - molti tifosi nel mondo vorrebbero averla.$ 10.000 = $ 158. Se 50 milioni nel mondo decidessero di averla, otterremmo 7.900 milioni di dollari». Genio. Anzi, "ghenio".

Idea p/ @alferdez y @CFKArgentina

Si tuviéramos 1 billete d 10 mil pesos d curso legal con la cara de Maradona(o Messi)muchos fanáticos en el mundo quisieran tenerlo.

$10.000 = u$s 158

Si 50 millones en el mundo lo cambiarán obtendríamos 7900 millones de dólares.Sin pedir nada pic.twitter.com/AnRDcnTk56 — Pablo Carballido (@pablocarballido) December 25, 2019

Ultimo aggiornamento: 15:58

