Tetsu, chi è il misterioso artista romano che disegna i personaggi dei manga giapponesi sulle vecchie Lire

Chi è “Tetsu”? Si fa chiamare così il misterioso artista romano che in pochissimo tempo si sta facendo strada nel mondo dell’arte. Che siano stampe digitali su plexiglas in serie limitata o dipinti unici, in appena un mese di attività ha già 12mila follower su Instagram e le sue creazioni sono richiestissime. Alcune di esse sono già sui principali siti di aste online con valutazioni in rapida ascesa.

Nato a Roma, classe 1979, una laurea in giurisprudenza. Dopo varie esperienze come dipendente decide di aprire una piccola attività imprenditoriale. Ma tutto sembra andare storto: prima il covid, poi la crisi economica e infine una «pugnalata alle spalle da quello che consideravo un amico, oltre che il mio socio alla pari dell’attività», lo mettono quasi al tappeto.

Dopo mesi a chiedersi cosa avrebbe dovuto fare per rialzarsi, capisce che il segreto non sta nel cercare ciò che “si deve fare”, ma ciò che “si vuole fare”. In quel preciso momento capisce che ognuno di noi ha un superpotere che può trasformarlo in un eroe, proprio come come quelli che guardava per ore alla tv quando era bambino. Nasce Tetsu.

L'idea artistica di Tetsu

Tetsu vuole trasmettere la “forza dei ricordi” e la sua prima serie nasce dall’idea di ritrarre alcuni protagonisti dei cartoni animati degli anni ‘80 sulle “vecchie” Lire italiane.

L’Uomo Tigre al posto di Guglielmo Marconi, Lupin III sulle cinquemila lire, addirittura Ken il guerriero sulla banconota da centomila lire. Se è vero che per fare un’ottima “cacio & pepe” bastano solo due ingredienti e una buona tecnica, Tetsu ha saputo fare altrettanto con le sue creazioni, per di più sfruttando l’elemento nostalgico con gli “eroi” di un’intera generazione con il ricordo di quelle diecimila lire che ci bastavano per il cinema ed una pizza con gli amici la domenica sera.

Nonostante ad oggi le sue opere siano prevalentemente incentrate sui personaggi dei cartoni animati degli anni ‘80 e ‘90, Tetsu sta già tracciando il suo percorso artistico che spazierà e si completerà con altri soggetti, altri ricordi da rievocare, altre storie da raccontare.