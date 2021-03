Mancini: «Il record di Lippi? Voglio quello del mondiale...»

Mancini si accontenta. «La partita era la terza in 7 giorni anche se abbiamo cambiato tutti i giocatori rispetto alla seconda: abbiamo avuto un pò di difficoltà, tante occasioni per fare gol, ma alla fine ci siamo riusciti. La cosa importante era vincere, però se avessimo realizzato tutte le occasioni che abbiamo avuto avremmo sofferto un pò meno». È il commento al 2-0 di Vilnius contro la Lituania del tecnico della Nazionale Roberto Mancini ai microfoni della Rai. Sul quinto 2-0 consecutivo dell'Italia Mancini prosegue. «Per noi il bicchiere è mezzo pieno, la Svizzera con la Lituania ha vinto 1-0. Tutte le partite sono difficile, bisogna considerare la condizione dei ragazzi e la brillantezza che non c'è. Le partite sono difficile, se le sblocchi riesci a giocare meglio senò loro restano lì anche sull'1-0. Abbiamo rischiato, non eravamo messi benissimo sul campo perché cercavamo di far gol. Eravamo messi male con centrocampisti e attaccanti e i difensori hanno sofferto un pò, abbiamo commesso qualche errore tecnico di troppo per via del campo e del rimbalzo, qualche preoccupazione c'era».

