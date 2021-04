Roma, Smalling: «Ho i 90 minuti nelle gambe. Passiamo con il Manchester e vinciamo la Coppa»

Chris Smalling ha recuperato dal lungo infortunio e sarà titolare contro il Manchester United, sua ex squadra, nalla prima semifinale di Europa League: «Ho saltato molte partite quest’anno, per me è un fatto strano. Ora sono pronto a dare il mio contributo. Sono pronto per giocare 90 minuti e voglio aiutare la squadra a vincere un trofeo». Ecco le sue parole in conferenza stampa.

APPROFONDIMENTI EUROPA LEAGUE Roma, Fonseca: «Contro il Manchester lotteremo per i tifosi, la... EUROPA LEAGUE Manchester United-Roma, Solskjaer chiede scusa: "La Roma... SPORT Il pullman della Roma lascia Trigoria: tifosi in delirio SPORT Manchester City-Roma: le Foto della gara CALCIO L’illusione, poi l’incubo 7-1 all’Old Trafford:...

Roma, Fonseca: «Contro il Manchester lotteremo per i tifosi, la nostra ambizione è la finale»

Le condizioni fisiche. «Sto bene, ho saltato molte partite quest’anno, per me è un fatto strano. Ora sono pronto a dare il mio contributo. La partita di domani sarà importantissima: vogliamo dare ai tifosi un motivo per essere orgogliosi di noi».

La partita. «Questa gara è speciale, è una semifinale e giochiamo contro il Manchester United. Conosco l'importanza di portare a casa un trofeo per la Roma, sarebbe fondamentale, è da molto tempo che non succede. Voglio essere in grado di contribuire».

Roma, carica Dzeko: «Battiamo il Manchester e vinciamo la finale. Nessuna paura»

I 90 minuti nella gambe. «Penso di essere nelle condizioni giuste per giocare. Non vedo l’ora di scendere in campo. E' una semifinale e voglio aiutare la squadra. Mi sarebbe piaciuto avere una stagione senza infortuni, ma sono tornato e mi sento bene, sono pronto per giocare 90 minuti».

La Roma verso Manchester, cosa va: rosa al completo e adatta ai 180'

Smalling: "I think there are very few clubs around the world that have a fanbase capable of that [send-off], so we know the importance of tomorrow and bringing back a positive result to Rome so we have something to go for in the second leg."

#ASRoma #UEL #ManUtdRoma pic.twitter.com/IooYDmdPWl — AS Roma English (@ASRomaEN) April 28, 2021

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA